Frana in Valle d'Aosta, isolata la Valtournenche

Aosta, 26 agosto 2023 – Nuova frana in Valle d'Aosta dopo quella dello scorso 15 agosto. Una colata detritica ha invaso la strada regionale 46, isolando al momento il comune di Valtournenche compresa la sua località di testata di valle, Breuil-Cervinia. La strada, fanno sapere i vigili del fuoco, è infatti chiusa al confine tra i comuni di Antey-Saint-André e Valtournenche. Non risultano esserci feriti e le squadre dei pompieri sono al lavoro per liberare un'auto rimasta impantanata nella colata. Sul posto si trova anche personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale della Valle d'Aosta.

La colata si è verificata in concomitanza dei temporali registrati durante la notte: per la giornata di sabato il centro funzionale regionale ha emesso un bollettino di allerta 'gialla' per ordinaria criticità idrogeologica relativa a versanti e torrenti valido su parte della Valle d'Aosta, alta Valtournenche compresa.