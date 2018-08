Aosta, 7 agosto 2018 - Sale a due morti il bilancio della frana caduta ieri in Val Ferret, ai piedi del Monte Bianco, nel territorio di Courmayeur. E' stato trovato oggi il corpo della seconda vittima, e si tratta della moglie di Vincenzo Mattioli, 71 anni, di Milano, morto nella sua auto travolta dal distacco di massi e fango. Il corpo della donna è stato individuato al di sotto del veicolo e lo hanno recuperando i vigili del fuoco e il Soccorso alpino della guardia di finanza.

A partire dalle 8 di stamattina è cominciata l'evacuazione delle circa 200 persone bloccate nella Val Ferret. "Vengono portate in elicottero in località Planpincieux e da qui, con la navetta, al forum sport center di Dolonne", dove da ieri già si trovano altre 25 persone, spiega il sindaco, Stefano Miserocchi. Circa in 100 hanno trascorso la notte al Golf club di Courmayeur - "dal presidio medico non sono arrivate segnalazioni", dice Miserocchi - gli altri in alloggi e campeggi.

L'ordinanza comunale "invita le famiglie che abbiano componenti impossibilitati a muoversi autonomamente a segnalare al Comune i loro nominativi e recapito al numero di telefono 0165831358". Ai residenti si raccomanda di staccare luce, acqua e gas prima di abbandonare le abitazioni; seguire scrupolosamente gli itinerari indicati per l'evacuazione; non sostare lungo gli itinerari di evacuazione; non dimenticare effetti personali, vestiario, medicinali se utilizzati frequentemente". Per chi si trova a valle della frana, il punto di ritrovo è in frazione Planpincieux, nel piazzale antistante l'Hotel Miravalle, dove sono operativi i mezzi della Protezione civile. Per chi invece è bloccato a monte della frana, e' in corso la realizzazione di una pista alternativa per la discesa.

In queste settimane la vallata ai piedi del massiccio del Monte Bianco - chiusa da ieri sera con un'ordinanza - è affollata da turisti, perlopiù appassionati di passeggiate in montagna.