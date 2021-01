Bolzano, 5 gennaio 2020 - Una frana ha travolto l'hotel Eberle di Bolzano intorno alle 15, distruggendolo in parte. Sul posto i soccorritori: sarebbe stata abbattuta un'intera ala, a quanto si apprende la metà della struttura. Non si sa ancora se ci siano persone coinvolte, secondo i quotidiani locali non risulterebbero persone ferite. Al momento non si hanno notizie di vittime: fortunatamente l'albergo in questo periodo era chiuso a causa delle misure anti-Covid in Alto Adige. La zona è comunque monitorata, si temono ulteriori crolli.

Le prime immagini, impressionanti, lasciano intendere che una parete rocciosa si sia staccata dal Monte Tondo, franando su parte dell'edificio: in particolare sarebbe crollato il salone delle feste dell'hotel di proprietà della famiglia Zisser. Monte Tondo, da cui si sono staccati i sassi è la montagna che poi porta sul famoso altopiano del Renon.

#EINSATZINFO: BF Bozen - 05.01.21 - 15:11 - ein großer Steinschlag große Teile des Hotel Eberle verschüttet #Infointervento: VVF Bolzano - 05.01.21 - 15:11 - Dei grossi massi franano su una parte dell'Hotel Eberle pic.twitter.com/FYwojF8NYb — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) January 5, 2021

