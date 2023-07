Frana a Bolzano: Auto travolte e ponti crollati nella Val d'Adige

Il Nord Italia continua a essere flagellato dal maltempo. Stavolta le immagini più impressionanti sono arrivate dall’Alto Adige, dove si contano molti danni, anche se non ci sono feriti o dispersi. A Valdaora, i pompieri sono intervenuti per strade allagate e coperte dal fango. Un torrente ha abbattuto alcuni ponti e la frazione di Sorafurcia, in Val Pusteria, è parzialmente isolata. A Colfosco, in Val Badia, una frana ha investito diverse auto sul parcheggio alla base del sentiero della ferrata Tridentina. Tutti i proprietari sono stati rintracciati e stanno bene. Anche a Parcines, Verdins e Scena sono stati diversi gli interventi dai vigili del fuoco per smottamenti e allagamenti. Temporali si sono registrati anche in Friuli Venezia Giulia, dove sono caduti 83 millimetri di pioggia, e in Lombardia, colpendo Milano e soprattutto la Brianza: a Monza sono caduti in poco tempo 29 mm di pioggia. Precipitazioni localmente di forte intensità hanno poi interessato il confine tra Lombardia e Veneto, specie le aree intorno al Lago di Garda e poi il Veronese: qui in media sono caduti tra i 30 e i 50 mm di pioggia. "Qualche anno fa – ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia (Lega), eravamo tutti in allerta per le bombe d’acqua, adesso c’è la grandine che provoca addirittura traumi e situazioni di stress. Io credo che il cambiamento climatico sia nell’ordine delle cose. Non esiste l’immobilità nel clima: i dinosauri scomparsi, i fossili marini in montagna, l’innalzamento della crosta terrestre. Non sono uno scienziato ma questi sono dati oggettivi. E l’uomo preme sull’acceleratore. Diceva Freud che l’uomo è l’unico animale che lascia segni tangibili del suo paesaggio. Anche in negativo". Nella notte, sotto scrosci di pioggia e lampi, sono stati rintracciati e salvati tre scout triestini che si erano perduti nella zona di Pielungo Vito D’Asio (Pordenone). A trovarli i vigili del fuoco di Maniago, supportati dal soccorso alpino locale.