Virginia Raggi in abito 'Blu Balestra' al Galà della Formula E

Cronaca

"Ce l'abbiamo fatta - ha esultato la sindaca di Roma Virginia Raggi, entusiasta del bilancio del primo Gran Premio di Formula E che si è tenuto sabato nella Capitale -. Siamo entusiasti del successo clamoroso del primo E-Prix d'Italia che ha visto Roma e l'Italia al centro del mondo con oltre 30mila presenze". In serata, la sindaca ha preso parte a un dinner Gala a Villa Miani organizzata da Formula E e dalla Fondazione Alberto di Monaco, con il patrocinio di Bulgari. Un'occasione in cui la prima cittadina ha sfoggiato un abito blu di alta moda della Maison Renato Balestra. Un vestito lungo con bustino che lasciava le spalle scoperte e ricami floreali ton sur ton. La Raggi ha postato le foto anche sul suo profilo Instagram, dove ha scritto: "Ieri sera ho partecipato al Dinner Gala a Villa Miani organizzato da #FormulaE e dalla Fondazione Alberto di Monaco, con il patrocinio di Bulgari, con un abito di Alta Moda della Maison @balestra_roma , un abito in broccato laminato nel colore Blu Balestra". La sindaca ha confermato così, dopo aver indossato il vestito della maison gattinoni in occasione della prima del Teatro dell'Opera, la sua attenzione per le maison dell'alta moda italiana.

