Viaggio a Villalago, il paese degli orsi

Sui social girano foto degli appostamenti, ore di attesa paziente, in gruppo o da soli. I fotografi di mezza Italia si stanno appassionando all’orsa Annamaria, come l’hanno ribattezzata a Villalago (L'Aquila), omaggio a chi ha sfamato con spaghetti e frittelle i professionisti del teleobiettivo. Anche loro, oggi, tenuti a distanza dall’ordinanza del sindaco Fernando Gatta. Che però fa una distinzione, riconosce che i fotografi ambientalisti sanno muoversi, sono esperti e rispettosi. L’Abruzzo è una terra affollata di storie così, di appassionati narratori per immagini. Il borgo di Villalago cattura interesse non solo perché è il paese degli orsi – dei cervi e dei laghi – ma anche per la sua storia e i panorami da fiaba. Così si è meritato un posto nel club esclusivo dei borghi più belli d'Italia