Alessandria, le macerie della cascina saltata in aria

Doppia esplosione nella notte in una cascina disabitata in provincia di Alessandria. Pesantissimo il bilancio delle vittime: tre vigili del fuoco morti, due feriti, un carabiniere ferito. Si ipotizza l'origine dolosa per l'esplosione. La deflagrazione sarebbe avvenuta verso le 2 di notte in una porzione disabitata di una cascina a Quargneto, piena di bombole di gas. Sull'episodio sta indagando il Comando provinciale dei Carabinieri

Ultimo aggiornamento il 5 novembre 2019 alle 14:01