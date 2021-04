Via Crucis 2021, il Papa e i bambini in una piazza San Pietro deserta

Un'immagine suggestiva quella di Papa Francesco circondato da alcuni bambini sul sagrato della Basilica di San Pietro. Si è conclusa così la Via Crucis del Venerdì Santo. La celebrazione, come già lo scorso anno, si è svolta senza la partecipazione del pubblico e il Pontefice ha chiuso con la sua benedizione, senza pronunciare un discorso. Alla fine il messaggio di speranza rappresentato da quattro bambini, protagonisti della cerimonia, che sono saliti sul palco e si sono avvicinati per abbracciare il Papa