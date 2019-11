Venezia, acqua e fango invadono il Gritti Palace

Nel gran disastro di Venezia che affonda nella marea record, l'acqua ha invaso anche l'hotel dei vip, il Gritti Palace. Le immagini sono impietose: l'interno del lussuosissimo albergo che si affaccia sul Canal Grande - 8 minuti a piedi da San Marco - sembra una piscina. L'acqua ha invaso e sporcato tutto e per salvare i preziosi arredi si fa quel che si può: gli enormi tappeti sollevati alla bell'e meglio sui divanetti damascati, le poltroncine rovesciate a testa in giù sui tavolini degli eleganti salotti. Qualcuno si affaccia dall'entrata armato di smartphone per immortalare tanta eleganza inghiottita dal fango, intercettando anche lo sguardo mesto del personale in livrea e stivaloni di gomma che si aggira per le sale cercando di salvare il salvabile

FOTO / Venezia sott'acqua, gravi danni alla città

VIDEO / Drammatica notte nella città allagata

VIDEO / Il sindaco: "Chiederemo lo stato di calamità"

Ultimo aggiornamento il 13 novembre 2019 alle 10:56