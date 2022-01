Incendio in una mansarda a Torino: prima l'esplosione, poi il cedimento del tetto

I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti in via Corte d'appello, in pieno centro città, per uno scoppio avvenuto in una mansarda al terzo piano di un edificio, dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Da quanto si apprende, due persone sono rimaste ferite.