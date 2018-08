Cronaca

Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 in provincia di Campobasso. Nessun ferito, ma crolli e lesioni alle abitazioni si sono verificati a Montecilfone, Palata e Acquaviva Collecroce. La gente è scesa in strada, mentre la terra ha continuato a tremare per lo sciame sismico. Tra le scosse più forti anche una di 4.7.