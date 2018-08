E' aperta la spiaggia sul Tevere. Ma Tiberis piacerà ai romani?

Cronaca

E' aperta da stamattina Tiberis, la spiaggia dei romani. Il primo lido sul Tevere della Capitale - che così 'copia' altre metropoli (più lontane dal mare quello vero) come Parigi e Berlino - è stato realizzato all'altezza di Ponte Marconi: circa 10mila metri quadrati di area attrezzata, per cui è stata richiesta una concessione di lunga durata alla Regione Lazio. La sindaca Raggi sprizza orgoglio: "Abbiamo creduto fortemente in questo progetto, perché il rilancio e la valorizzazione del fiume Tevere è una delle priorità del nostro mandato". Ma non ci sarà inaugurazione: Tiberis si limita ad aprire i battenti.

La spiaggia - a ingresso libero - è stata attrezzata con sdraio, docce coperte (che ricordano un po' quelle 'da campo), distributori automatici di bevande e snack, spogliatoi, ombrelloni e campi sportivi. Di ombra ce n'è pochina visto le piante ancora basse, né sono previsti bar, gelaterie o altri locali di conforto. Del resto la movida serale della capitale starà ben lontana da qui: Tiberis è una spiaggia 'diurna', aperta tutti i giorni comprese le domeniche e i festivi, dalle 8 alle 20. La gestione è a cura di Roma Capitale, che si occuperà di garantire pulizia, manutenzione e sicurezza con la stretta collaborazione della Polizia Locale. E' inoltre accessibile a tutti, anche alle persone disabili. L'idea è di trasformare quel tratto di fiume "da luogo degradato a luogo ritrovato, un bellissimo scenario naturalistico immerso nel verde dove, a sorpresa, abbiamo trovato anche un nido di Aironi", commenta l'assessora alla Sostenibilità ambientale Pinuccia Montanari. Non male, sulla carta. Ma piacerà ai romani (o ai turisti, visto che apre in pieno agosto)?