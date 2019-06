Sparatoria a Palma Campania, le indagini sul luogo dell'omicidio

Clima da Far West a Palma Campania, nel Napoletano, dove un anziano che non riusciva a dormire a causa della musica e degli schiamazzi notturni provenienti dal chiosco sotto casa sua è sceso in strada e, dopo una furibonda lite, ha ucciso il gestore del localino e ha ferito la figlia e il genero prima di essere arrestato e accompagnato al carcere di Poggioreale.

Allo sparatore, 83 anni, sequestrate in via precauzionale tutte le armi - un piccolo arsenale - che teneva in casa. La vittima - Giuseppe Di Francesco, di 67 anni, molto noto in città - è morta in ospedale, mentre sua figlia e il genero sono al momento in prognosi riservata. Nelle foto: le indagini del carabinieri sul luogo della sparatoria.

