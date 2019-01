Gino Sorbillo riapre e offre pizze gratis a tutti

"Pizza gratis per tutti": così Gino Sorbillo festeggia la riapertura del suo storico locale dopo la bomba. E in via dei Tribunali intorno a mezzogiorno c'erano tutti: i napoletani che gli sono sempre stati vicini, molti reporter e qualche turista di passaggio. Nel giro di poco la pizzeria di Sorbillo ha sfornato decine e decine di marinare, per la gioia di chiunque passasse per strada

