Sciopero 27 settembre, gli striscioni più divertenti. "La Terra è più hot di Brad Pitt"

Roma, 27 settembre 2019 - Sono 27 i Paesi che oggi scendono in piazza per chiedere azioni forti e immediate contro i cambiamenti climatici: è la terza volta che il movimento 'Fridays For Future' ispirato da Greta Thunberg organizza uno sciopero globale. Anche l'Italia, dove osservato speciale resta il ghiacciaio del Monte Bianco, si è mobilitata con gli studenti che si sono riversati nelle piazze di oltre 180 città: 200mila i ragazzi presenti a Roma, quasi 300mila (secondo gli organizzatori) quelli di Milano al cui corteo si è unito anche il sindaco Giuseppe Sala. Ma la partecipazione è stata altissima ovunque, da Bologna a Firenze, da Trieste a Napoli e Torino. Non soltanto il Belpaese ma tutto il mondo è "in marcia" per salvare il pianeta e in molti, da tutti gli angoli del globo, hanno scelto l'ironia per far passare forte e chiaro il loro messaggio.

Ultimo aggiornamento il 27 settembre 2019 alle 15:03