San Giuseppe dei Falegnami a Roma, le foto del crollo

Cronaca

Crollo nel centro di Roma. Il tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami è precipitato intorno alle 15, mentre l'edificio era chiuso al pubblico. Si tratta della chiesa anticamente chiamata San Pietro in Carcere, nome con cui è conosciuta dai più. Sul posto sono arrivati i carabinieri ed è stata chiamata un'abulanza in via preventiva, anche se non risultano feriti. Dalle foto si vedono i gravi danni provocati dal crollo, in cui ha ceduto quasi completamente la volta: all'interno della chiesa si vedono le travi di legno che sostenevano il tetto, crollate quasi tutte, invadendo i banchi dell'edificio. L'edificio si trova in Clivio Argentario, a due passi dal Campidoglio e da via dei Fori Imperiali. La chiesa, chiusa al momento del crollo, viene talvolta utilizzata per celebrare matrimoni in una cornice tra le più suggestive della città ma è conosciuta soprattutto per la presenza, nei sotterranei, del carcere Mamertino, una delle più antiche segrete di Roma