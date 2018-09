San Gennaro, paura per il cardinale Sepe colto da malore

Cronaca

Attimi di tensione durante la celebrazione del miracolo di San Gennaro. Il cardinale Crescenzio Sepe ha avuto un malore, probabilmente causato dal gran caldo all'interno del Duomo di Napoli, mentre teneva la cerimonia del santo patrono. Il cardinale, bianco e visibilmente provato in volto, è stato immediatamente assistito da alcune persone vicino a lui, ma si è rifiutato di lasciare l'altare. Al termine della cerimonia, a liquefazione del sangue avvenuta, Sepe ha dovuto però rinunciare a portare l'ampolla all'esterno della Cattedrale, come avviene ogni anno in occasione del miracolo. E' stato accompagnato nella Basilica di Santa Restituta. Tuttavia, nell'attraversare la navata centrale, il cardinale è sembrato essersi ripreso mostrandosi in buone condizioni.