San Ferdinando, distrutta dalle fiamme la baraccopoli

Ancora un morto a causa di un incendio nella baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. La vittima è un senegalese di 29 anni, Moussa Ba. Le fiamme sono divampate in una baracca ad una quindicina di metri da dove si trovava, ma si sono rapidamente propagate. L'uomo è stato colto nel sonno e per lui non c'è stato nulla da fare.

Ultimo aggiornamento il 16 febbraio 2019 alle 13:20