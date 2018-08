Rocca di Papa, scontri davanti al centro di accoglienza migranti

Cronaca

Cittadini favorevoli da una parte, cittadini contrari dall'altra. Si divide la comunità di Rocca di Papa (comune alle porte di Roma) dove si trova il centro di accoglienza 'Un mondo migliore' che da oggi ospita 100 migranti della nave Diciotti. Ad attendere i 92 uomini e le 8 donne, per la maggior parte eritrei, arrivati poco dopo le 22 da Catania dopo un lungo viaggio in mare e giorni di stop in porto, ci sono presidi di segno opposto. Un comitato favorevole ad ospitare gli immigrati e uno ostile si confrontano con toni accesi, sventolando ognuno i propri striscioni ("Welcome" vs "Qui non li vogliamo"). Il clima si surriscalda ulteriormente con l'arrivo del corteo di CasaPound. Decine di agenti e blindati delle forze dell'ordine devono intervenire a tenere le fazioni separate. Cori come "fascisti" e "amici dei mafiosi" sono intonati all'indirizzo dei militanti di estrema destra, che replicano "gli italiani e i residenti dei Castelli sono dalla nostra parte, siete dei poveri facinorosi". All'inno di Mameli di CasaPound, gli altri rispondono con Bella ciao. E si aggiunge anche il sit in di Fratelli d'Italia: "Blocco navale unica soluzione - recita lo striscione - Solo così fermiamo l'invasione". Dai finestrini dei pullman i migranti salutano, accolti da una parte da saluti romani, dall'altra da applausi.

