Gole del Raganello, torrente in piena. Morti e dispersi

Cronaca

Strage in Calabria a causa del maltempo. Un gruppo di escursionisti è stato sorpreso dalla piena del torrente Raganello, vicino a Civita, nel parco del Pollino, ingrossato dalla piogge delle ultime ore. I turisti sono rimasti bloccati nella gola, alcuni sono stati tratti in salvo mentre altri sono morti. I soccorritori parlano anche di dispersi. Le gole del Raganello si trovano in un'area naturale protetta istituita meta di decine e decine di turisti quotidianamente che vi vanno a fare escursioni o rafting sul torrente. Sul posto stanno operando Vigili del fuoco, Soccorso alpino, carabinieri e Protezione civile regionale