Il principe Harry a Roma per una partita di polo di beneficenza

Il principe Harry oggi era a Roma per partecipare al Polo Club di Roma a una partita di beneficenza organizzata dalla Sentebale, l'associazione fondata dallo stesso reale britannico oltre dieci anni fa per aiutare i bambini del Lesotho e di altri Paesi dell'Africa del sud malati di Aids.

Con il permesso della moglie Meghan e del piccolo Archie a casa, Harry è sbarcato per la prima volta quest'anno in Italia per l'evento benefico, a cui tiene in modo particolare. Il principe, neo papà, è apparso sorridente e felice al Circolo, competitivo e divertito nel match di polo.

Il compagno di team, Nacho Figueras, lo ha descritto come un "papà meraviglioso e molto presente". "Harry ha sempre avuto una grande affinità con i bambini", ha raccontato il giocatore di polo argentino, padre di quattro figli e da anni ambasciatore dell'organizzazione benefica.

Non è la prima volta che un membro della famiglia reale britannica è ospite del Polo Club di Roma. Nel 1951 il duca Filippo di Edimburgo giocò una partita sugli stessi prati e alla fine fu insignito del premio 'Coppa società romana Caccia alla volpe' dall'allora principessa Elisabetta. Oltre 400 ospiti, italiani e internazionali, e tante le signore con coloriti cappellini.



Ultimo aggiornamento il 24 maggio 2019 alle 20:18