Ponte Morandi, l'abbraccio di Mattarella ai familiari delle vittime

Un lungo applauso ha accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo arrivo al capannone dove si è tenuta la cerimonia commemorativa un anno dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova. Il Capo dello Stato ha abbracciato i familiari delle vittime: 43 le persone che il 14 agosto 2018 hanno perso la vita in seguito al cedimento improvviso dell'infrastruttura. I loro nomi sono stati elencati tra l'emozione generale. Non tutti i parenti hanno partecipato all'evento, che alcuni hanno definito solo una "passerella" di politici. Prima della messa, celebrata dal cardinale Angelo Bagnasco, i vertici di Atlantia, la holding che controlla Autostrade per l'Italia, sono stati allontanati dopo le proteste dei presenti

Ultimo aggiornamento il 14 agosto 2019 alle 11:25