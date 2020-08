Ponte Morandi: ragazzi, famiglie, lavoratori. Gli ultimi istanti delle 43 vittime

Per non dimenticare: alle 11.36 del 14 agosto 2018 il crollo del Ponte Morandi, il viadotto sul Polcevera a Genova. Su quel tratto collassato c'era il mondo. Ragazzi francesi, camionisti rumeni, coppie in vacanza, fidanzati al loro primo viaggio, operai che erano di turno. Amici che viaggiavano insieme, uno si è salvato e per ore è rimasto incastrato tra le lamiere e i piloni, accanto al cadavere di chi non ce l'ha fatta. Vi raccontiamo dove stavano andando e chi erano le persone che non sono tornate a casa

di RITA BARTOLOMEI