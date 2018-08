Pompei, riaffiora la casa di Giove: domus in stile 'vintage'

Cronaca

Il cantiere della Regio V degli scavi di Pompei continua a regalare sorprese, con Domus che si delineano via via nella loro struttura completa, scoprendo affreschi, stucchi colorati che rievocano marmi preziosi, antichi e rarissimi decori che il raffinato padrone di casa aveva voluto mantenere negli ambienti di rappresentanza della sua dimora affacciata sul Vicolo dei Balconi. Sono tesori che riscrivono la storia di quella che era indicata come la Casa di Giove. "Una domus con decori 'vintage' in I stile - racconta il direttore del Parco Archeologico di Pompei Massimo Osanna - il cui proprietario doveva essere facoltoso e colto, conscio del valore di pitture già allora centenarie". Del padrone di casa si sa parecchio, in realtà: originario di Nucera, il senatore M. Nonius Balbus si era poi trasferito ad Ercolano. Sposato con Volasennia e padre di tre figlie, aveva avuto una splendida carriera: pretore e proconsole della provincia di Creta e di Cirene, tribuno della plebe nel 32 a.C. e partigiano di Ottaviano, il futuro Augusto (27 a.C.-14 d.C.). È così che M. Nonio Balbo, potente e ricco, si era trasformato in mecenate per la città di Ercolano finanziando restauri e costruendo anche molti edifici pubblici. "Insomma un personaggio importante, notissimo e popolare", sottolinea Osanna. Tanto che quando morì gli furono tributati grandi onori, ebbe una grande tomba con una ara funeraria rivolta verso il mare e gli furono dedicate almeno 10 statue.