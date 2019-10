L'archeologa: "Ecco cosa svela la tomba della pellegrina"

Dal sottosuolo di Roma spunta la tomba della giovane pellegrina medievale. Secondo Marta Baumgartner, l'archeologa della Soprintendenza Speciale di Roma responsabile scientifico dello scavo, la nuova scoperta di tombe medievali nel centro storico di Roma "restituisce un pezzo della topografia medioevale della città che conosciamo solo attraverso documenti scritti, ma non nella sua concretezza" . In particolare, spiega, "affiora una dimensione diversa, con un piccolo cimitero, dove abbiamo rinvenuto i resti di circa 40 individui, al centro della Roma medioevale, e lungo un tragitto simbolico, la via Papalis. E' la ricchezza del passato di Roma che ritroviamo ad appena un metro sotto il livello stradale, per questo i nuovi lavori per i sotto servizi che inizieranno tra breve nella stessa area e potranno fornirci altri dati su questa scoperta, saranno seguiti con particolare attenzione dalla Soprintendenza"

Ultimo aggiornamento il 23 ottobre 2019 alle 21:56