Veglia di Pasqua, Papa Francesco: "Possiamo e dobbiamo sperare"

Nella basilica deserta, con in sottofondo le note del canto gregoriano, Papa Francesco ha dato inizio alla veglia pasquale. Il Coronavirus impone l'omissione della preparazione del Cero pasquale, così come l'accensione dei lumini ai presenti. Nel corso della cerimonia non hanno luogo i battesimi, restando la sola Rinnovazione delle promesse battesimali.

Papa Francesco: "Oggi è "il giorno del grande silenzio", "l'ora più buia". Il Pontefice esorta: "Non cediamo alla rassegnazione, non mettiamo una pietra sopra la speranza. Possiamo e dobbiamo sperare, perchè Dio è fedele. Non ci ha lasciati soli, ci ha visitati: è venuto in ogni nostra situazione, nel dolore, nell'angoscia, nella morte".