Papa Francesco, 5 anni di sfide. I gesti che hanno segnato la Chiesa

Il Papa preso dalla fine del mondo (13 marzo 2013) Ignorato alla vigilia del conclave dalla maggioranza dei vaticanisti, che per la successione del dimissionario Benedetto XVI avevano pronosticato il nome dell’arcivescovo di Milano, il cardinale di Cl Angelo Scola, l’argentino Jorge Bergoglio è eletto Papa al quinto scrutinio. Ottiene quasi cento voti a fronte dei settantasette sufficienti. Affacciatosi dalla loggia di San Pietro per il primo saluto, l’arcivescovo di Buenos Aires rompe il ghiaccio con un semplice e spontaneo “buonasera”. Scherza dicendo di essere “stato preso dalla fine del mondo”. Si fa apprezzare dall’opinione pubblica col suo presentarsi non come Pontefice, ma più modestamente quale vescovo di Roma e per il fatto di invocare su di sé la benedizione del popolo che a tarda sera, nonostante la fitta pioggia, lo acclama nella piazza gremita.

L'abbraccio fra i due papi (23 marzo 2013) Francesco, che nei giorni precedenti aveva spiegato ai cronisti di essersi ispirato al Poverello d’Assisi per la scelta del nome, nell’ottica di un papato votato alla pace e a favore di “una Chiesa povera e per i poveri”, incontra il predecessore Benedetto XVI a Castelgandolfo. Fa storia la foto del loro abbraccio, entrambi vestiti di bianco. In questi anni Bergoglio parlerà sempre con affetto di Ratzinger (“É come un nonno”) al quale farà visita più volte. Durante lo scontro all’interno della Chiesa sulla comunione ai divorziati risposati, da destra in diversi hanno cercato una sponda in Benedetto XVI. Inutilmente,

C9, i consiglieri di Francesco (24 aprile 2013) Con una decisione inaspettata, Francesco istituisce un consiglio di cardinali (il C9) che lo supporti nella riforma della Curia romana e, più in generale, nel governo della Chiesa universale. A conti fatti, ad oggi l’operato di questo organismo, composto da porporati provenienti da tutti e cinque i continenti, é stato altalenante. Nonostante la razionalizzazione di alcuni dicasteri della Santa sede (due sole le istituzioni per Famiglia,Vita e Laici, da un lato, Pace, Giustizia, Carità, Migranti e Salute, dall’altro, senza dimenticare l’accorpamento dei media vaticani), la riforma organica della Curia sta incontrando forti resistenza. Gli obiettivi di fondo coincidono con il recupero di uno spirito di servizio dei dicasteri romani e con una decentralizzazione della Chiesa a favore degli episcopati nazionali. I prossimi mesi si preannunciano decisivi.

Il primo viaggio: a Lampedusa tra i migranti (8 luglio 2013) Insolita e dirompente. È la prima tappa dei viaggi apostolici di papa Francesco che sceglie Lampedusa per accendere i riflettori sul dramma dei migranti. Nell’isola approdo di migliaia di disperati, in fuga dalle guerre e dalla fame, il Pontefice tuona contro “la globalizzazione dell’indifferenza”. Dopo Lampedusa sarà la volta di Lesbo, tre anni più tardi. Anche sull’isola greca, dove si reca con il patriarca ortodosso di Costantinopoli, Bartolomeo II, Bergoglio chiede all’Occidente di non chiudere gli occhi davanti ai profughi. Lui stesso dà il buon esempio, caricando sull’aereo papale di ritorno a Roma e ospitandoli poi in Vaticano alcuni rifugiati. L’attenzione profetica del vescovo di Roma verso gli immigrati, complici la paura del terrorismo jihadista e, più in generale, la diffidenza plurisecolare fra cristiani e musulmani - più volte Francesco ha preso le distanze da chi vede nell’islam una religione guerriera -, gli hanno attirato non poche critiche. Più o meno silenti anche all’interno delle Chiese locali, in primis quelle un tempo poste oltre la cortina di ferro. Prova ne è stata la faticosa ricezione del suo appello alle parrocchie europee, lanciato nel 2015, perché accogliessero i migranti.

La task force anti-pedofilia (22 marzo 2014) Ribattezzata dai media 'la task force anti-pedofilia', la Pontificia commissione per la tutela dei minori viene costituita dal Papa col compito di proporre azioni specifiche per arginare la piaga degli abusi sessuali sui bambini nella Chiesa. In questo modo Bergoglio ha dato dimostrazione di voler rafforzare la linea della tolleranza zero inaugurata da papa Ratzinger. Per la verità, dal 2013 a oggi, non sono mancati alcuni passi falsi su un terreno particolarmente scivoloso come la pedofilia. Il più clamoroso è stato la nomina nel 2015 a vescovo di Osorno, in Cile, di monsignor Juan Barros, presule fortemente sospettato di aver insabbiato le violenze del suo padre spirituale. Prima della costituzione della task force, Bergoglio aveva messo mano alla riforma del Codice penale vaticano, introducendo tra l'altro i 'delitti contro i minori' (vendita, prostituzione, arruolamento e violenza sessuale) e rendendo applicabili le nuove norme anche al personale della Santa sede operativo fuori dai confini vaticani. Da qui l'arresto, era il 23 settembre 2014, del nunzio apostolico nella Repubblica dominicana, l'arcivescovo Josef Wesolowski, coinvolto in una torbida vicenda di abusi. Il diplomatico polacco morirà per un improvviso attacco di cuore prima della fine del procedimento penale vaticano ai suoi danni e dell'avvio del giudizio di appello canonico contro il verdetto di primo grado con cui l'ex Sant'Uffizio l'aveva ridotto allo stato laicale. La commissione anti pedofilia è stata rinnovata qualche settimana fa. Al suo interno figurano anche alcune vittime di preti-orchi. In precedenza Peter Saunders e Marie Collins, entrambi abusati in tenera età, avevano lasciato l'organismo in polemica con la Congregazione per la dottrina della fede, il dicastero competente nei processi per pedofilia, accusata in termini e modi diversi di ritardi nel disbrigo dei fascicoli. Anche per questo, stando ad alcune ricostruzioni giornalistiche, il Papa l'anno scorso ha preferito non confermare nel suo incarico il prefetto del dicastero, il cardinale Gerhard Luwig Mueller.

L'enciclica verde (18 giugno 2015) E' la prima enciclica sull'ambiente nella storia della Chiesa. Uno dei documenti di papa Francesco più apprezzati anche dai laici. Stiamo parlando della 'Laudato sì', la seconda enciclica del suo pontificato. Nel testo Bergoglio denuncia i rischi dei cambiamenti climatici e sviluppa il concetto di 'ecologia integrale'. Espressione coniata dal Pontefice per indicare come non si possa difendere l'ambiente senza occuparsi degli squilibri umani e sociali del pianeta. La vita dell'uomo e quella della natura sono connesse. A livello statistico, la prima enciclica del papato argentino coincide con la 'Lumen fidei', dedicata alla virtù teologale della fede, uscita nel 2013 e scritta di fatto a quattro mani con Benedetto XVI che aveva già iniziato i lavori di stesura prima della sua uscita di scena. Nell'esortazione apostolica post sinodale 'Evangelii gaudium', invece, pubblicata sempre cinque anni fa, Francesco delinea il suo programma di governo, tra Chiesa 'ospedale da campo' e la messa dei cristiani in stato di missione permanente.

Il giubileo della misericordia (8 dicembre 2015) L'immagine chiave arriva dal Centrafrica. Dalla cattedrale della capitale Bangui, preferita dal Papa a San Pietro per spalancare la porta santa e dare così il via al Giubileo della Misericordia. L'imperativo delle periferie al centro dell'azione cristiana si mostra plasticamente al mondo in un anno straordinario della fede nel corso del quale la Chiesa riscopre uno degli aspetti identificativi di Dio. Quella misericordia finita un po' sottotraccia nella stagione della verità coincisa con i pontificati di Wojtyla e Ratzinger. Durante il giubileo per la prima volta anche le celle dei carceri diventano porte sante, attraversando le quali i detenuti possono ottenere l'indulgenza. Al termine dell'anno santo, con la lettera apostolica 'Misericordia et misera', Francesco mette a segno un'altra novità. Concede infatti "a tutti i sacerdoti, in forza del loro ministero, la facoltà di assolvere quanti hanno procurato peccato di aborto". In precedenza solo i vescovi, o al massimo alcuni presbiteri da questi incaricati, potevano rimettere una colpa così grave per la morale cattolica.

L’incontro storico con il patriarca di Mosca (12 febbraio 2016) Mille anni per un abbraccio. Quello tra il Papa e il patriarca di Mosca, fra Bergoglio e Kirill, leader di due Chiese, cattolica e ortodossa, separate dal lontano 1054. L’incontro fraterno dura un paio di ore in uno scenario neutro quale l’aeroporto dell’Avana, a Cuba. I due sottoscrivono una storica dichiarazione congiunta in cui chiedono di porre fine alle persecuzioni dei cristiani in Medio Oriente e la cessazione delle ostilità in Siria. Ribadiscono anche la loro contrarietà all’aborto, all’eutanasia e a qualsiasi definizione di famiglia non fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna. Dopo questo faccia a faccia l’ipotesi del viaggio a Mosca di un successore di Pietro, così tanto agognata dal polacco Wojtyla, appare ai più meno peregrina. In generale Francesco in campo ecumenico dall’inizio del suo pontificato si sta prodigando in un susseguirsi di incontri e documenti comuni con uomini e donne di confessioni diverse. A Torino, tre anni fa, é stato il primo Papa a entrare in un tempio valdese, nel 2016 ha partecipato in Svezia alle celebrazioni per i 500 anni della riforma luterana, piena è poi la sintonia con il patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo II. Convinto che più che l’ecumenismo dei teologi possa quello del sangue dei martiri, Bergoglio sta favorendo l’avvio di una nuova stagione nei rapporti fra le comunità cristiane, all’insegna della franchezza e della collaborazione, in una prospettiva di rinnovamento della stessa Chiesa cattolica.

L’apertura ai divorziati risposati (19 marzo 2016) La questione della comunione ai divorziati risposati ha calamitato l’attenzione dell’opinione pubblica duramente il doppio Sinodo dei vescovi sulla famiglia, celebratosi tra il 2014 e il 2015. Il tema é stato il banco di prova per una dialettica, anche aspra, fra due modelli di Chiesa: da un lato, quello deduttivo di chi valorizza la verità e da questa discende per giudicare le singole situazioni, dall’altro, l’approccio induttivo, più misericordioso che parte dalla disamina del singolo caso nel dare applicazione ai principi. A fronte di un Sinodo, che, per eccesso di prudenza, si è limitato solo ad auspicare una maggiore integrazione per i divorziati risposati, è toccato al Papa tentare di dirimere la questione. Lo ha fatto con l’esportazione apostolica post sinodale ‘Amoris laetitia’, fra i documenti più accattivanti del recente magistero. Qui Francesco sposa la linea del discernimento, affidando ai vescovi il compito di tracciare delle linee guida al fine di considerare l’ipotesi, dal Papa ammessa in una nota del documento, di concedere la comunione a seconda delle circostanze reali. In questo modo il Pontefice ha ribadito sia la verità dell’indissolubilità delle nozze, sia del no all’eucarestia a chi si trova in peccato grave. Ma ha escluso la possibilità che sia di per sé in questa condizione chi si risposa, una volta naufragato il primo matrimonio. Alcuni episcopati (tedesco e belga, per esempio) hanno così previsto la possibilità di dare l’ostia, altri (i vescovi polacchi, in testa) hanno mantenuto l’orientamento più rigido dell’esortazione ‘Familiaris consortio’, redatta nel 1981 da Giovanni Paolo II. Proprio questa pluralitá di prassi, da loro intesa come “confusione”, ha spinto quattro cardinali (Burke, Caffarra, Meisner e Brandmüller) a sottoporre a Bergoglio, non senza accenni polemici, più o meno scomposti, una serie di dubia.

Diaconato femminile? Il Papa ci pensa (2 agosto 2016) Valorizzare il mondo femminile. Dall’inizio del pontificato sono stati molteplici gli interventi del Papa nei quali ha auspicato una maggior presenza di donne all’interno dei centri decisionali, nella società come nella Chiesa. In questa scia si incanala la sua decisione di istituire una commissione di studio sul diaconato femminile. L’idea gli è venuta all’indomani di un incontro, svolto in forma di dialogo, con le superiori generali degli istituti religiosi femminili. Nell’attesa di vedere quale sará il contributo offerto dalla commissione e di conseguenza la decisione di Bergoglio, si fa largo la possibilità che più che un ministero ordinato possa definirsene uno istituito. Al pari dell’accolitato e del lettorato. Insomma un servizio fuori dal sacramento dell’ordine. Se così fosse, sarebbe una doccia gelata almeno per una parte della galassia femminista cattolica, già delusa per le parole pronunciate dal Papa che, intervistato da padre Spadaro nel 2013 su ‘Civiltà cattolica”, sottolineava l’urgenza di “approfondire la teologia sulla donna”. In molte hanno pensato che non tenesse troppo in conto il lavoro prodotto negli ultimi decenni da varie teologhe.