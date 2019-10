Ocean Viking, sbarcati i 104 migranti. "Sui corpi i segni delle violenze subìte"

Sono sbarcati stamattina a Pozzallo i 104 naufraghi - molti giovanissimi - salvati in mare dalla Ocean Viking e che ora verranno ricollocati (70 tra Francia e Germania). Nei loro occhi, resta la traccia dell'inferno subìto: "Erano molto provati anche dal precedente viaggio - racconta il Search and Rescue coordinator, Luisa Albera - abbiamo provato a rendere confortevole la permanenza. Ma ci sono stati giorni di mare e vento e molti di loro hanno sofferto il mal di mare, i bambini non mangiavano e le mamme erano preoccupate ancora di più". Poi l'incertezza del porto sicuro dove approdare. "E' stata fonte di preoccupazione - aggiunge la Albera - Abbiamo detto loro che non li avremmo mai riportati in Libia per nessuna ragione, ci hanno creduto; alla fine eravamo un unico team. Ci hanno raccontato le loro storie; ognuno di loro aveva una storia terribile alle spalle".

Jonquil Nicholl, ostetrica di Medici senza frontiere, conferma: "Sui loro corpi si leggono i segni delle violenze subite". I bambini a bordo hanno giocato, "sono quelli che si adattano di più alle situazioni anche difficili - dice ancora Albera - giocavano con qualunque cosa: abbiamo costruito palloni, giochi, sembrava di avere un asilo a bordo e hanno rallegrato anche e persone più tristi".

Lamorgese: entro l'anno cambiamo i decreti sicurezza"

