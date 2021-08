Notte di San Lorenzo 2021 a guardar le stelle: le immagini più belle

Anche quest'anno la notte di San Lorenzo ha regalato brividi ed emozioni. Utti con il naso all'insù per rimirar le stelle. In realtà non si tratta solo della notte tra il 10 e l'11 agosto, ma di un periodo di diversi giorni, il migliore dell'anno per osservare le cosiddette "stelle cadenti", il loro gruppo più famoso chiamato Perseidi, che quest'anno sarà anche in numero maggiore rispetto al precedente. Gli osservatori astronomici un po' in tutt'Italia hanno tenuto aperto e tantissime persone si sono portate soprattutto in collina per essere più vicine al cielo