Roma, neve anche a Ostia. Con lo snowboard sulla spiaggia

Cronaca

La neve che ha imbiancato Roma non ha risparmiato il litorale: da nord a sud la costa offre un panorma decisamente inedito. E come nella Capitale, (con gli sci al circo Massimo), anche a Ostia c'è chi si è messo ai piedi scarponi e snowboard e si è lanciato in un originale tentativo di discesa in pista sulla spiaggia.

Sul litorale romano ha cominciato a nevicare senza sosta proco prima delle due di notte. Intorno alle 4, come da previsioni, le precipitazioni si sono fatte via via più intense tanto che al suolo si sono accumulati circa dieci centimetri di neve. Secondo i meteorologi la neve dovrebbe dare tregua per un paio di giorni per poi fare di nuovo capolino a Roma giovedì.

Intanto la direzione del parco archeologico di Ostia Antica ha disposto per domani, a causa del maltempo, la chiusura al pubblico. La preoccupazione è quella del ghiaccio che potrebbe formarsi, alla luce del crollo delle temperature previsto tra stasera e domani, e per gli alberi carichi di neve. "Anche sotto il manto candido - si legge in una nota - Ostia Antica è bellissima; ma passeggiare sul ghiaccio e sotto alberi carichi di neve può presentare rischi"