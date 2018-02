Neve a Bari, le immagini del lungomare imbiancato

Cronaca

Dopo Roma e Napoli, come da previsioni meteo, il maltempo ha portato la neve anche su Bari. Le immagini che arrivano dal capoluogo pugliese mostrano i luoghi simbolo della città completamente imbiancati e i cittadini che approfittano dell'insolito spettacolo per immortalare il contrasto tra il mare e la neve. In tantissimi si sono riversati sulla spiaggia, sul lungomare e nelle strade del centro storico, diventati per l'occasione campi di battaglia a palle di neve per grandi e piccini. Dopo le precipitazioni di questa mattina, Ferrovie dello Stato ha comunicato l'attivazione del piano neve 'emergenza lieve' sulle linee Foggia-Bari, Bari-Taranto e Foggia Termoli.

Neve a Napoli, le foto. Cartoline incredibili dalla città imbiancata

Maltempo, una vittima a Milano. Burian porta la neve a Napoli

Previsioni meteo, il grande freddo. Poi neve su tutto il Nord. E rischio gelicidio

Neve a Roma, tra baci e sci le foto più belle

Neve a Napoli, Pompei e la magia delle rovine imbiancate