Napoli, tutti in centro prima che scatti la zona rossa

Scatta la zona rossa domani in Campania e per le strade di Napoli si riversano cittadini ansiosi di farsi l'ultima passeggiata prima del lockdown. Spaccanapoli, Piazza del Gesù e Piazza San Domenico Maggiore fino a San Gregorio Armeno, la 'via dei pastori', oggi erano gremite quasi come nei weekend pre-Covid. Nel vicoli e nelle piazze di Napoli anche i tavolini dei bar e degli altri locali sono stati occupati.