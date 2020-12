Mareggiata Napoli, danni alle attività sul lungomare. Esercenti chiedono stato di calamità

I commercianti di Napoli chiedono che venga dichiarato lo stato di calamità naturale per la mareggiata che ha colpito il capoluogo partenopeo, provocando gravi danni alle attività del lungomare di Napoli, tra via Partenope, piazza Vittoria e via Caracciolo, in particolare i ristoranti. Per questo, Confesercenti ha scritto al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e agli assessori alle Attività produttive Antonio Marchiello e al Turismo Felice Casucci con richiesta di interventi urgenti per sostenere il comparto, già in crisi per le restrizioni volte a frenare la diffusione del virus. "L'ondata di maltempo che ha colpito la nostra Regione nella giornata di ieri ha provocato ingenti danni alle strutture commerciali e agli stabilimenti balneari. In considerazione della gravità di quanto accaduto - si legge nella lettera - che va ad aggiungersi alla nota situazione di emergenza creata dalla pandemia in atto da mesi e da decreti e ordinanze che costringono le medesime attivita' ad operare in situazioni di gravissima difficoltà, chiediamo che l'amministrazione regionale metta in atto tutte le procedure utili, in primis la richiesta di dichiarazione di stato di calamità ma anche forme di sostegno diretto a dare aiuto alle attività economiche così gravemente colpite"