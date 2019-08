Nadia Toffa, la battaglia contro il cancro condivisa sui social

Nadia Toffa, uno dei volti più conosciuti e amati de Le Iene, è morta a 40 anni dopo aver lottato per lungo tempo contro il cancro. Una battaglia che la stessa inviata delle Iene ha combattuto a testa alta, senza mai nascondersi, parlandone apertamente sui social. A stravolgere la vita di Nadia è un malore, nel dicembre del 2017, che l'ha costretta a una pausa dal lavoro. Al suo ritorno in tv, due mesi più tardi, ha rivelato la natura della sua malattia: "Ho avuto un cancro". Poche settimane dopo, Nadia Toffa ha pubblicato un libro dal titolo "Fiorire d'inverno" in cui ha raccontato la propria esperienza alle prese con la malattia. L'ultimo suo post su Instagram risale al primo luglio.

L'addio sui social, da Salvini a Mentana

