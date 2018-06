Msc Seaview, Sophia Loren vara a Genova l'immensa nave da crociera

Cronaca

Sophia Loren, icona dell'Italia e del Mediterraneo nel mondo, ha battezzato l'ultima nave nata in casa MSC Crociere. A Genova l'attrice ha tagliato il nastro del varo della MSC Seaview, la più grande nave da crociera mai realizzata in Italia. La compagnia italo-elvetica del sorrentino Gianluigi Aponte, che ha sede a Ginevra, non poteva che non chiamare Sophia a celebrare il battesimo, in una serata in stile internazionale, ma molto italiana.

C'erano anche alla serata di gala Zucchero Fornaciari, poi l'italo-elvetica Michelle Hunziker, Lorella Cuccarini, Matteo Bocelli (figlio di Andrea) e anche i piccoli cantori dell'Antoniano di Bologna.

La Msc Seaview è capace di ospitare 5.331 persone, più 1.413 d'equipaggio. Al battesimo erano presenti, con l'armatore Aponte e i vertici della Compagnia, i rappresentanti delle istituzioni, tra cui il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti e il sindaco di Genova, Marco Bucci. Napoli la prima tappa di Seaview dopo il battesimo.

I numeri Msc: nel 2018 i passeggeri Msc in Italia saranno 3 milioni, la navi in servizio faranno 763 toccate nei 14 porti italiani e ciascuno dei passeggeri spenderà a terra in media 100 euro.