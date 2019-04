Addio a Iroso, l'ultimo mulo degli Alpini. Aveva 40 anni

"Come tutti i veri Alpini, anche il Generale Iroso non è morto, è semplicemente andato avanti, per restare comunque per sempre nei nostri cuori". Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ricorda l'epopea del mulo "Iroso", l'ultimo mulo alpino rimasto in vita, con la matricola 212 ancora stampigliata sullo zoccolo, che oggi, a 40 anni, è "andato avanti", come usano dire gli Alpini di un loro commilitone che non c'è più.

Ultimo aggiornamento il 29 aprile 2019 alle 16:57