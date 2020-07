Ennio Morricone, la lunga carriera di un gigante della musica

E' morto all'età di 91 anni il musicista e compositore Ennio Morricone. Nella lunga carriera del gigante della musica si ricordano colonne sonore leggendarie di film come 'Per un pugno di dollari', 'Mission', 'C'era una volta in America', 'Nuovo cinema Paradiso', 'Malena'. E' stato Premio Oscar.