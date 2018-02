Neve al Nord, le foto: Emilia e Toscana imbiancate

Cronaca

L'Emilia Romagna sotto la neve. Come annunciato dalle previsioni meteo, intense precipitazioni nevose hanno interessato l'Italia del Nord-est con particolare insistenza sui rilievi dell'appennino Tosco-romagnolo dove si registrano accumuli di alcune decine di centimetri. Fiocchi bianchi anche nella pianura emiliana: Bologna, Modena e Reggio Emilia hanno cominciato a imbiancarsi a partire dalle 8. Neve anche in Toscana (consistente in Mugello, spolverate in Valdelsa, Valdera, e Chianti), Veneto e Friuli. Domani, domenica 4 febbraio, è prevista una tregua, con schiarite e temperature in calo. Ma già da lunedì/martedì è in arrivo un'altra perturbazione: e potrebbero ripresentarsi nevicate a quote basse