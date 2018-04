Maratona di Roma, 100mila in corsa. Chi ha vinto

Cronaca

E' stata baciata da una splendida giornata di sole la 24esima Maratona di Roma, che anche quest'anno ha il patrocinio dell'Unesco. È il keniano Cosmas Jairus Kipchoge Birech con un tempo di due ore, otto minuti e tre secondi il vincitore della ventiquattresima edizione della Acea Maratona. Tra le donne, a primeggiare, è l'etiope Rahma Chota Tusa con due ore, ventitré minuti e quarantasei secondi. È la terza volta che Tusa vince la maratona di Roma, corsa che ha fatto registrare i migliori tempi dell'anno in Italia.

Ma la maratona di Roma è anche la corsa non competitiva: un fiume di persone - 100mila secondo gli organizzatori - hanno 'invaso' la Capitale. Solo alla Fun Run di 5 km, che si snoda attraverso via dei Fori Imperiali e Circo Massimo,avrebbero partecipato 80 mila persone. Oltre ai corridori, tanta gente, e famiglie con bambini al seguito, ha colto l'occasione per attraversare Roma a piedi o in bici, in un percorso insolitamente senza auto.