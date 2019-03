L'abbraccio di Conte a Manuel Bortuzzo: "Sei un campione nella vita"

"Manuel sei un campione nella vita, prima ancora che in acqua. Ci tenevo a incontrarti perché mi ha molto colpito la forza d'animo con cui stai reagendo. Oggi che ti ho conosciuto di persona posso dirti che mi hai conquistato, con il tuo coraggio e con la tua allegria", scrive sui social il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che oggi pomeriggio ha incontrato il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo, rimasto paralizzato alle gambe in un agguato nella notte tra sabato 2 e domenica 3 febbraio nel quartiere Axa di Roma.

All'incontro, in forma privata presso la Fondazione Santa Lucia, con Conte erano presenti i genitori di Manuel, Franco e Rossella, e il presidente della Federnuoto Paolo Barelli.

Ultimo aggiornamento il 14 marzo 2019 alle 20:55