Cronaca

Manovra: Di Maio, reddito cittadinanza parte nel 2019

(ANSA) - MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 2 SET - "Nel 2019 deve partire il reddito di cittadinanza. Nella legge di bilancio di fine anno dobbiamo mettere le coperture. La domanda interna si può creare se dai la possibilità di reiserirsi a chi, e sono 5 milioni, è sotto la soglia dell'autosufficienza". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio alla festa del Fatto aggiungendo: "Non voglio dare soldi alle persone per starsene sul divano a fare niente. Se io ti do un reddito tu ti prendi i tuoi impegni, lavori otto ore per il tuo comune, ti devi formare".(ANSA).