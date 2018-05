Maltempo in Sardegna, strade allagate e case isolate

Cronaca

Sta creando problemi l'ondata di maltempo che da ieri sta investendo la Sardegna con forti piogge. Nell'Oristanese è stato necessario chiudere le scuole in alcuni Comuni, inoltre sono esondati il rio Majore e il rio Mannutra tra Siamanna e Siapiccia provocando l'allagamento delle strade: diverse aziende e case di campagna sono rimaste isolate. Nel Nuorese è stato deviato il traffico sulla Statale 131 per l'esondazione del fiume Tirso. Allagamenti anche sulla strada statale 389, tra Buddusò e Alà dei Sardi (Sassari) e sulla 128 bis 'Centrale Sarda'. Chiusa poi la strada statale 200 'dell'Anglona' a causa di una frana al km 29, vicino Castelsardo. Intanto dai bacini artificiali si procede al rilascio dell'acqua con conseguente allerta dei comuni a valle.

Diverse le chiamate a protezione civile e vigili del fuoco per smottamenti su diverse strade provinciali e allagamenti di scantinati.

