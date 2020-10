Maltempo, la furia del Tanaro in Piemonte. Le foto del disastro

Maltempo record in Piemonte, dove la quantità di pioggia caduta nelle ultime 24 ore è la più alta dal 1958. Situazione "disastrosa", dice il sindaco di Limone Piemonte, una delle località più colpite dalla tempesta. Situazione difficile anche in Liguria e Lombardia, con numerosi allagamenti. Muore un vigile del fuoco volontario ad Arnad (Aosta): stava pulendo una strada dai detriti quando è stato schiacciato da un albero, rovinatogli addosso. Di seguito alcune immagini della situazione nel nord-ovest, compresa la furia del Tanaro che, in piena, attraversa il Cuneese.