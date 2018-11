Maltempo, i numeri impressionanti dell'emergenza

Il maltempo non dà tregua e continua a fare vittime. L'emergenza non abbandona l'Italia dunque e per le zone maggiormente colpite, in particolare Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia, il governo pensa allo stop di tasse e cartelle. Resta critica la situazione nel Bellunese, dove ieri, dopo i danni degli ultimi giorni, una frana di terra e fango ha completamente ostruito la strada regionale 203 che collega Cencenighe con Agordo. Isolati alcuni Comuni a nord dello smottamento, 27 le strade interrotte, criticità per acqua e luce. Non va meglio in Sicilia con strade chiuse e circolazione ferroviaria interrotta su alcune linee. Preoccupa, inoltre, il Po il cui livello idrometrico è salito di quasi 2,5 metri nelle ultime 24 ore per effetto delle piogge. Danni e paura poi a Ischia: un grosso muro perimetrale di un albergo a Casamicciola è franato a causa delle forti piogge. Pietre e terreno sono giunti fino alla centrale piazza Marina, che è stata invasa da massi e detriti.

E impressionanti risultano i numeri dell'emergenza legata a quest'ondata di maltempo: complessivamente sono 15mila gli uomini della Protezione civile al lavoro, lo stesso impegno richiesto in un terremoto grave. Solo i vigili del fuoco sono stati quasi seimila. Ecco dunque il punto su morti, danni e forze in campo.

A cura di RITA BARTOLOMEI

