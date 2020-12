Maltempo, neve e gelo sull'Italia. Disagi sulle autostrade

Il maltempo imperversa sull'Italia, con neve in Lombardia, Piemonte e Liguria e pioggia al Centro-Sud: dalla notte sono stati oltre 150 interventi dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di strutture pericolanti o la rimozione di alberi caduti in strada a Milano, Torino, Alessandria e Genova