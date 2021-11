Maltempo in Sicilia, muri crollati e voragini sulle strade a Sciacca

Muri crollati e una serie di voragini aperte nelle strade in diverse zone di Sciacca, in provincia di Agrigento, a causa del maltempo che sta colpendo la Sicilia occidentale. Alcune auto sono state inghiottite dagli smottamenti che fortunatamente, al momento, non hanno causato vittime o feriti.