Maltempo a Catania, strade e ferrovie bloccate per fiumi di acqua e fango

Catania invasa dall'acqua dopo un forte nubifragio. Un uomo di 53 anni è annegato a Gravina di Catania. In città allagate la centralissima via Etnea e piazza Duomo, trasformata in un lago. Il primo piano del Nuovo Ospedale Garibaldi impraticabile, necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso.