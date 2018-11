Maltempo nel Bellunese, strage di alberi in Val Visdende

Veneto in ginocchio per la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Italia. "La situazione è pesante, apocalittica, strade devastate, tralicci piegati come fuscelli", ha detto il Direttore del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli. Particolamente colpita la provincia di Belluno dove, oltre ai danni a rete idrica e strade, blackout elettrici e frazioni isolate, si registra anche la devastazione di interi boschi. E' il caso, ad esempio, della Val Visdende dove la diga del Comelico è completamente invasa di tronchi. E secondo le stime di Coldiretti e Federforeste, sono circa 14 milioni le piante che sono state abbattute, compromettendo l'equilibrio ecologico e ambientale di vaste aree montane e mettendo a rischio la stabilità idrogeologica.

Ultimo aggiornamento il 3 novembre 2018 alle 13:11