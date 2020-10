Luigi Berlusconi, nozze (privatissime) con Federica Fumagalli

La famiglia Berlusconi (inclusi Paolo ed Eleonora Berlusconi, unico assente Pier Silvio) si è riunita per le nozze di Luigi,32 anni, il figlio più giovane del Cavaliere, con Federica Fumagalli, 31 anni, originaria di Sirone, nel Lecchese, figlia di un imprenditore tessile e cofondatrice di una società di pubbliche relazioni. Una cerimonia strettamente privata, come è nello stile della coppia. Il matrimonio era previsto per l'estate ma è saltato a causa del Coronavirus.

Una quarantina gli invitati alla cerimonia, nella cappella dell'oratorio San Sigismondo della basilica di Sant'Ambrogio, suggestivo luogo di Milano. Silvio Berlusconi, guarito ma ancora convalescente, non era presente alle nozze ma ha fatto un salto alla successiva festa nella villa di Macherio, dove è arrivato intorno all'ora di cena con la fidanzata, la deputata di Forza Italia Marta Fascina, anche lei contagiata dal virus a inizio settembre.