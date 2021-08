Incendi Italia, fiamme a Campomarino Lido

In Calabria allarme per le Foreste Vetuste, patrimonio Unesco. Draghi mobilita la Protezione civile. In Molise fiamme a Campomarino Lido. Roghi sul Vesuvio. Incendi in Sicilia, Toscana e Romagna. Allerta caldo per i prossimi giorni